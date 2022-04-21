«التضامن»: فرصة يستهدف تخريج مستفيدى تكافل وكرامة من الاعتماد إلـى الاكتفاء (إنفوجراف)

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فرصة برنامج للشمول الاقتصادي يتم تنفيذه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي هادفًا إلى وضع منظومة متطورة للتمكين الاقتصادي، تسمح بتخريج مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من الاعتماد إلـى الاكتفاء الذاتي عن طريق تمكين المستفيدين من المشاركة في أنشطة العمل مدفوع الأجر أو مشروعات اقتصادية للتوظيف الذاتي.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال "إنفوجراف" عبر موقعها الإلكتروني، أن الهدف من البرنامج هو خلق منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل، تتيح دمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهي بتخرجهم من خلال الابتكار والشراكة المستدامة مع منظمات العمل الأهلي والقطاع الخاص والتجارب العالمية الرائدة.

كيفية الحصول على الخدمة

من خلال التوجه إلى وحدات التمكين الاقتصادي لبرنامج" فرصة" بمديريات التضامن الاجتماعي.

الأهداف الإستراتيجية

- تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي.

- إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.

-تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة.

- تطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.

الأهداف الفرعية

يعمل برنامج فرصة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي يقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركاء وتشمل الخدمات التالية:-

- توفير فرص عمل بشروط لائقة، وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

- تنفيذ مبادرات نقل الأصول والالتزام بربطها معًا في سلاسل القيمة.

- تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية.

- تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخامات والمواد الأولية المحلية.

- توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين أثناء تنفيذهم أنشطتهم في المجتمعات المحلية.

- تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادي في مختلف القطاعات والشركات.

- تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء.

- إصدار دليل يشمل فرص التمكين الاقتصادي في مختلف المحافظات التي تعمل فيها هذه المنظمات.

- مساعدة الفئات المستهدفة الراغبة في الحصول على قروض ميسرة وربطها مع شركاء التنمية في المحافظات.