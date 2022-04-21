إصابة 6 أشخاص فيى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

أصيب 6 في مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية جمجرة القديمة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغا بنشوب مشاجرة في قرية جمجمرة القديمة ببنها وسقوط عددا من المصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد عناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين عددا من المواطنين وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف وتبين إصابة 6 أشخاص بطلق خرطوش وتم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.