الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: السيدة المعتدية على فتيات المترو لها معلومات جنائية

السيدة التي تعدت
السيدة التي تعدت على الفتيات في المترو

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو الذى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلى "المترو".. وضبط مرتكبة الواقعة.


وقالت وزارة الداخلية إنه بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم نشره على إحدى المواقع الإخبارية يتضمن تعدي إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلى "المترو" لاعتراضها على ملابسهما.
 

وأوضحت أنه بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة وتبين أنها (ربة منزل – لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت بتوبيخ الفتاتين خلال نصح إحداهن على ارتداء ملابسها بطريقة محتشمة.


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

 

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