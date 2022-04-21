نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا رجعة فى قرار إلغاء «الأوبن بوك» (حوار)

ردّ الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، على جميع التساؤلات التي تدور في أذهان المعلمين وأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة وأبنائنا في الخارج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد حجازى، فى حواره مع "الدستور"، أن قرار إلغاء امتحانات "الأوبن بوك" لا رجعة فيه، لافتًا إلى أن "ورقة المفاهيم" - وهى البديل للكتاب - توفر على الطالب كل ما كان يجب أن يحفظه.

وإلى نص الحوار:

- هل ستتراجع الوزارة في قرار إلغاء "الأوبن بوك"؟

لا رجعة في هذا القرار وورقة المفاهيم ستكون بديلة للكتاب.

- ماذا عن ورقة المفاهيم؟

ورقة المفاهيم توفر على الطالب كل ما كان يجب أن يحفظه، ومن يضعها هي المجموعة التي تراجع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وستكون مفيدة ووافية للطلاب وسيتم وضع كل ما له علاقة بالامتحان فيها.

- هل المدارس هي التي ستضع امتحانات أولى وثانية ثانوي؟

نعم، لأنه إذا كان الامتحان على مستوى الإدارة أو المديرية لم يكن لدينا وقت للطباعة، لذلك ستكون المدرسة مسئولة عن وضعها تحت إشراف الوزارة.

- ما هي نوعية الأسئلة في امتحانات الصف الثالث الثانوي؟

ستكون الأسئلة وفق النظام الجديد وكلها فهم ولا يوجد حفظ.

- مواد الهوية ستكون داخل المدارس الدولية أم لا؟

لا ستكون في لجان الثانوية العامة الأساسية والطالب سوف يحصل على رقم جلوسه ويعرف مكان لجنته ولا قلق من ذلك.

- ماذا عن مكافأة المعلمين؟

تمت زيادتها العام الماضي، وأشكر جميع المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية لأنهم جنود مجهولة.

- ماذا ستفعل الوزارة مع لجان الشغب؟

تقوم وزارة التربية والتعليم حاليا بتركيب كاميرات في جميع لجان الثانوية العامة.

- هل تم رصد طلاب قاموا بالتحويل من مدارسهم إلى مدارس لجان الشغب؟

نعم في سوهاج وتمت إحالتهم للشئون القانونية.

- إذا السيستم أغلق على الطالب في امتحانات أولى وتانية ثانوي ماذا يفعل؟

سوف يتم عمل محضر والشؤون القانونية تتولى القرار.

- أي سنة دراسية من طلاب "أبناؤنا في الخارج" سيتم عمل تحديد مستوى لها؟

تحديد المستوى للصف الثالث الإعدادي أما النقل لا.

- بماذا تنصح الطلاب في هذه الأيام؟

المذاكرة وعمل مخطط جيد قبل الامتحان، بالإضافة إلى الفهم والتركيز على كافة المفاهيم.