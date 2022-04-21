«التعليم» تعلن توفير تابلت لطلاب المنازل بالصفين الأول والثانى الثانوى

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستقوم بتوفير تابلت لطلاب المنازل في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحًا أن المدرسة ستقوم بتسليم تابلت لطلاب المنازل لحل الجزء الإلكتروني.

وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/2021

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/2021 بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج، وطلاب STEM، والطلاب المكفوفين، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٢ وضوابطها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقًا لنظام التقييم الجديد والذي بدء من 2018، والتي تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

طرق عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة



- سوف نستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة، ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

- تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيًا (أسئلة مقالية) وتمثل هذه الأسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان.

أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونيًا (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان، وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونيًا وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

-تُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

طرق عقد امتحانات المواد غير الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة

- تتولى المدرسة عقد امتحانات المواد الغير اساسية و المجالات والمستوى الرفيع بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتُعقد الامتحانات تحت اشراف الادارة التعليمية.

ثالثاً: طرق عقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية:ـ

- تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة ورقياً تحت اشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية .

طرق عقد الامتحانات للطلاب المتقدمين على نظام أبناؤنا فى الخارج

- تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل / امتحان شهادة اتمام بمرحلة التعليم الأساسي) إلكترونيًا من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (أسئلة اختيار من متعدد)، طبقًا للمواعيد المقررة بالجدول المُعلن الذي يبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وفي حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة شارع القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة).

- تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وفي حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع له الطالب.

- الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة.

- تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الإسئلة طبقًا لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

طرق عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي

- تبدأ يوم الاثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022، تكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام (البابل شيت) ــ الأسئلة اختيار من متعدد فقط ــ على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسة أو التابلت.

- يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية ،التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.

- يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقًا للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقًا لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانية العامة.

- الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفين يتم امتحانهم أسوة بما هو متبع العام الماضي، وطبقًا للجداول المعتمدة.