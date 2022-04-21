«جزيرة غمام» الحلقة 19.. عرفات للشيخ يسرى: «لو الخلوة بالعايقة عيب ابقى تعالى اقعد معانا»

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 19 الكثير من التفاصيل الشيقة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى “جزيرة غمام” لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 19

وخلال الحلقة 19 يدور مناظرة بين الشيخ عرفات "أحمد أمين" والشيخ محارب "فتحي عبدالوهاب" بحضور أهالي الجزيرة والعمدة الحاج عجمي "رياض الخولي"، وبدأ المناظرة بسؤال الشيخ يسري: "كيف عايز تقعد مطرح الشيخ مدين وأنت بتخالف الشرع ظاهر وباطن؟، ليرد عرفات: "قولي الأول ظاهر كيف عشان باطن دي محدش يعرف يوصفها، ليتابع: "الحريم ياعرفات"، ليعقب: "أمك يايسري، أنت عتقول الحريم ياعرفات وأن أقولك أمك الحريم وأمي وبنتك ومرتك، كلها حريم قولي مالهم الحريم".

ليتدخل الحاج عجمي متسائلاً: "مالهم الحريم ياشيخ يسري؟"، ليرد: "بلغنا إن الشيخ عرفات بيقعد في خلوة مع العايقة بنت طرح البحر"، ليعقب عرفات: "ميصحش عندك حق، أن معرفش ايه حكم أني أقعد مع العايقة في خلوة، أيه حدها دي ياشيخ يسري، وبعدين، أن أحب أشوف العايقة، يعني معذور، ليعقب خلدون "طارق لطفي": "أيه قله القيمة دي؟".

ليرد منفعلاً الشيخ يسري:"معذور في الحرام أنت أدبيت، ليعقب عرفات: "مقلتش حرام، أنت قولت بتقعد في خلوة مع العايقة فين الحرام، أنت شوفت حرام، فين الحرام إلا حصل بينا، لو شوفت حرام حصل بينا قول، عشان تبقى شاهد زور، متقولش خلوة حرام وتسكت، أنهي خلوة، ما أنت لو قاعد لوحدك تبقي خلوة، أنت تقصد خلوة مع أمه لا تحل ليك، وأن أسألك أيه حدها ياشيخ، ليرد يسري: "هو الشيطان بطل شيتغل شغله معاك، ألا يمكن يغمي عينك وأنت قاعد معاها، ليتابع عرفات: "لو الخلوة عيب أبقى تعالى اقعد معانا أهلا بيك أن كان على الشيطان اسأله أنت؟، أنت أعلم مني بالحاجات دي، أن الحمد لله بحسن الظن بيك، اما الحريم بتروح للشيخ يسري عشان يعلق حجاب أو يعمل لها عمل، محدش قال خلوة، ولو خلوة محنا عارفين نيتك وقصدك السليم، لو عندك حد في الشرع ان الراجل والمرأة المحترمين ميقعدوش مع بعض قول، وأن اتعلم منك".

طاقم عمل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.