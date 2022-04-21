الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 19| مهمة جديدة لـ أمير كرارة وأمينة خليل فى دولة أجنبية

العائدون
العائدون

كشفت الحلقة 19 من مسلسل العائدون، الذي يعرض على قناة دي إم سي أحداثا جديدة حول مواجهة داعش والعناصر الإرهابية.

وتناولت الحلقة مهمة جديدة للفنان امير كرارة الذي يقوم بدور أحد رجال المخابرات، ومعه أمينة خليل، إذ اكتشفا مراقبتهما عقب الوصول.

العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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العائدون الحلقة 19| مهمة جديدة لـ أمير كرارة وأمينة خليل فى دولة أجنبية

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