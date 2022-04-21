لوبان تصف ماكرون بـ«المنافق المناخى»

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، ليست لديها برنامج مناسب لمواجهة أزمة تغير المناخ، ولا يوجد لديها خطة لإتاحة بديل عن الوقود الأحفوري.

وأضاف ماكرون، الذي تتوقع الصحافة الفرنسية فوزه الأحد المقبل، خلال المناظرة التليفزيونية مع لوبان: "لا يوجد لديك مخرج لأزمة الوقود الأحفوري الذي يعتمد فقط على الطاقة النووية، استراتيجيتك جميعها ليست قابلة للتطبيق".

وتابع: "على الرغم من أن لدينا احتياجات للطاقة اليوم، فأنت لا تخبرني كيف سنتعامل مع تجاوز الوقود الأحفوري، وكيف سنقلل اعتمادنا على الغاز الروسي، في ظل العقوبات المطبقة على موسكو".

فيما دافعت لوبان، عن نفسها مؤكدة أنها لا تتجاهل أزمة تغير المناخ، ولا تنكرها، مضيفة: "أنا لست لكنك، أنت منافق مناخي"، موجهة حديثها إلى ماكرون.

وأشارت إلى أن التجارة الحرة تقتل الكوكب، ومع ذلك لا يمنعها الرئيس الفرنسي، مردفة: "لقد غيرت لهجتك تمامًا بشأن الطاقة النووية.. لقد أهدرنا 10 سنوات في زعزعة استقرار الصناعة النووية التي كانت بحاجة إلى التعزيز لجعل مصدر الطاقة الخالي من الكربون مرة أخرى أساس مزيج الطاقة لدينا”.

وقد اشتبك الاثنان حول الهيدروجين، حيث تقول مارين لوبان إنها تريد إنتاج "هيدروجين أخضر" من الطاقة النووية.

فيما رد عليها إيمانويل ماكرون على إن هذا ليس الغرض من القدرة النووية للبلاد، أخبرها أيضًا أن الهيدروجين "ليس مصدرًا للطاقة" في حد ذاته.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا من تعهد لوبان بصناعة الهيدروجين الأخضر، قائلين: "بصراحة، كان عليها الرد على سؤال "كيف تنتج الهيدروجين؟" مع "نقعها في الزيت، نقعها في الماء"، كانت ستبدو أكثر كفاءة بالنسبة لي"، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

كان من المتوقع أن تكون المناظرة أكثر مللا، كون المنافسان تمت مناظرة سابقة بينهما، ولكن على العكس تماما حيث يرغب كلا المرشحين في تقديم أداء قوي - بدلاً من القتال.

وقال الفرنسيون: "لكنها كانت المناظرة ساخنة للغاية حتى الآن، حيث اتهم المرشحون الآخر بارتكاب الأخطاء ومقاطعة بعضهم البعض"، بحسب الصحيفة.