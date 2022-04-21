«إمبراطورة البالوظة».. إيمان تكمل مسيرة والدها فى إعداد «حلاوة الغلابة» (فيديو)

داخل واحدة من أقدم أزقة حي الجمالية بالقاهرة تقف الشابة المصرية إيمان لكلوك على عربة لبيع "البالوظة"؛ فعند تخرجها من كلية رياض الأطفال رفضت العمل خارج مهنة العائلة وقررت استكمال مسيرة عائلتها في صناعة منتجات الألبان التي بدؤوها منذ عام 1936 و طوره في صناعة حلوى البالوظة.

البالوظة حلوى شعبية قديمة منذ الدولة الفاطمية

التقت" الدستور" مع إيمان وتحدثت عن حلوى البالوظة قائلة إنها نوع من الحلوى الشعبية القديمة التي دخلت مصر أيام الدولة الفاطمية، وكانت منتشرة بطريقة كبيرة بين الفقراء وذلك بسبب قله ثمنها،لتبدأ بالاختفاء تدريجياً بسبب ظهور أشكال وأنواع مختلفة من الحلوى، لكن إيمان تمسكت بصانعة العائلة وبدأت تطور في البالوظة بإدخال الفواكه والزبيب وجوز الهند" انا بطور من الأكلة دي علشان دي أكلة تراثية قديمة"

السائحين يتفاوت لتناول البالوظة

بالدقيق والنشا والحليب والسكر وماء الورد تصنع إيمان البالوظة التي يتفاوت عليها الزائرين والسياح لتناولها حتي اشتهرت بين السائحين" السياح عاجبتهم البالوظة وكل ما ينزلوا مصر لازم يجوا علشان طبق البالوظة" توضح إيمان أن ساكني الجمالية أعجبهم رجوع حلوي البالوظة لهم بعدما أدخلت الفواكه لها وأصبح الجميع يتناولها.

إيمان لكلوك…الأسعار مناسبة جداً

وأضافت أن الأسعار مناسبة جداً حيث يبدأ سعر طبق البالوظة الصغير بخمسه جنيهات وسعر الطبق المتوسط عشرة جنيهات والكبير خمسه عشر جنيهاً جميعهم نفس المكونات الاختلاف فقط في الحجم، وعن الزبادي قالت إنها تصنعها علي الطريقة القديمة وهي طهيها علي نيران الفحم داخل الفخار.

تختتم حديثها متمنية أن تنتشر تلك الأكلة في ربوع مصر مره آخرى وذلك لقيمتها الغذائية الكبيرة التي يستفاد منها الصغار والكبار.