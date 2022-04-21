القوة الشرائية والاتحاد الأوروبى.. اشتباكات المناظرة التليفزيونية بين ماكرون ولوبان

انطلقت المناظرة التليفزيونية المعهودة للمرشحين لرئاسة فرنسا، بين الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون، ومنافسته مارين لوبان، حيث من المتوقع أن تغير هذه المناظرة مسار الانتخابات الرئاسية في المقررة نهاية هذا الأسبوع.

لماذا بدأت لوبان الحديث بالمناظرة؟

تجرى قرعة للتحدث بين المرشحين، وفازت بها مارين لوبان، والتي بدأت حديثها بابتسامة، مؤكدة أنها ستكون رئيسة "الاحترام والحس السليم".

وافتتحت حديثها بمعالجة أزمة تكلفة المعيشة التي تظهر استطلاعات الرأي أنها مصدر القلق الأول للناخبين الفرنسيين.

احتدام اتهامات القوة الشرائية وأزمة الأجور

تحدثت لوبان عن تخفيض الضرائب بشكل دائم لمنح العائلات الفرنسية ما بين 150-200 يورو إضافية كل شهر لكل أسرة.

وقالت متعهدة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوقود والطاقة: "ستكون الأولوية المطلقة للعام المقبل إعادة الفرنسيين لأموالهم".

وقال ماكرون ، الذي بدا أكثر جدية ، إن مقاربته "لغضب الناس من الكفاح لتغطية نفقاتهم" تتمثل في تجميد الأسعار أثناء أزمة تكلفة المعيشة كإجراء طارئ، وأضاف: "هذا أكثر كفاءة من انخفاض ضريبة القيمة المضافة". "وأنت صوتت ضده."

وردًا على ذلك ، قالت لوبان: "نريد شيئًا دائمًا، مثل مغادرة سوق الكهرباء الأوروبية، وليس شيئًا مؤقتًا".

كانت محطة التلفزيون الفرنسية TF1، التي تستضيف المناقشة ، تأمل أن تبدأ بتبادل بين المرشحين حول الوضع الدولي، وتحديدًا أوكرانيا ، لكن لوبان رفض هذا الموضوع كموضوع افتتاحي.

جاء الاشتباك الأول حول الرواتب، عندما رفض ماكرون اقتراح لوبان بأنها ستزيد الرواتب بنسبة 10٪.

وقال ماكرون: "الرئيس لا يقرر الرواتب، إنما يعود لأرباب العمل إنك تحاول إقناع الناس بأنك ستزيد الرواتب بنسبة 10٪ وهذا ليس صحيحًا".

ردت لوبان: "وأنت تحاول أن تجعل الناس يعتقدون أنك ستزيد المكافآت".

عجرفة وعصبية

وخلال هذه النقطة، اعتبرت الصحافة العالمية أن ماكرون ، 44 عامًا ، كان عليه أن يتجنب أن يبدو متعجرفًا، حيث بدا كـ "مدير مدرسة"، وكان على لوبان ، 53 عامًا ، أن تبدو هادئًة وقبل كل شيء معتدلة للفوز بأكثر من 40٪ من الناخبين العائمين الذين لم يؤيدوا أيًا منهما في الجولة الأولى قبل 10 أيام ، خاصة الـ7.7 مليون شخص الذين صوتوا لمرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلينشون .

اتهامات الاتحاد الأوروبي

دافع ماكرون عن استمرار فرنسا كقوى دولية بين الأتحاد الأوروبي، موجهًا حديثه إلى لوبين:" "قبل خمس سنوات ، كان برنامجك قابلاً للتطبيق فقط إذا تركت فرنسا اليورو (العملة)، واليوم ، ما زلت ترغب في الخروج منه ولكنك لم تعد تقول ذلك".

لترد لوبين عليه:" "فرنسا قوة عالمية وليست مجرد قوة أوروبية"، مضيفة:" "لقد كنت عضوًا في البرلمان الأوروبي وشاهدت الألمان يدافعون عن مصالح الألمان، لكنني لم أر أبدًا الفرنسيين يدافعون عن مصالح الفرنسيين".

تابعت:" "أريد من المفوضية الأوروبية أن تحترم الدول ذات السيادة، وأن تحترم اختيار الشعب الفرنسي ، بما في ذلك اختياره للمجتمع، لذلك أريد تغيير هذه المنظمة الأوروبية، لكنني لا أريد تركها".

بوتين الغائب الحاضر

فيما اشتبك المنافسان حول أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث علقت لوبان على العقوبات المتعلقة بالطاقة، قائلة:" لا يمكننا أن نرتكب حربًا كبرى على أمل إيذاء روسيا ".

وأضافت: "العقوبات الوحيدة التي لا أتفق معها هي منع استيراد النفط والغاز الروسي، لماذا لا أوافق؟ لأنها في الواقع لن تضر بروسيا وستلحق أضرارًا جسيمة بشعبنا".

فيما اتهم ماكرون، لوبان بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا:" "أنت تعتمدين على السلطة، وتعتمدين على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، فأنت أخذتي قرضًا من بنك روسي."