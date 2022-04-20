الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة باشاغا فى مدينة سبها غدًا

ليبيا
ليبيا

كشف المتحدث الرسمي المكلف باسم الحكومة الليبية الدكتور عثمان عبدالجليل، اليوم الأربعاء، عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لحكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا في مدينة سبها غدًا الخميس.

وقال عبدالجليل إن الاجتماع يأتي لمناقشة عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وأضاف في بيانه أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقارها بالعاصمة طرابلس.

وجدد المسئول الليبي التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقًا للقانون.

كما دعا عبدالجليل وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب انتهاء الاجتماع عصر غدٍ الخميس.

 

ليبيا الحكومة اجتماع مجلس الوزراء الليبي تطورات الوضع الليبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

الاختيار 3 الحلقة 19.. خطة الشاطر الشيطانية لحكم مصر: «نشتغل من ورا» (فيديو)

الدكتوراه المعطّلة: كيف حقق الرئيس السيسي حُلم طالبة في الدراسة بالخارج؟

قصة مسيحيين فازا في مسابقة القرآن الكريم بالمنيا.. «حلّوا 15 سؤال صح»

سعر الذهب اليوم الخميس 21 أبريل في مصر للبيع والشراء عيار 21

العائدون الحلقة 19| مهمة جديدة لـ أمير كرارة وأمينة خليل فى دولة أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق مواقع حكومية إسرائيلية لليوم الثانى على التوالى

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية