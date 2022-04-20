ليبيا.. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة باشاغا فى مدينة سبها غدًا

كشف المتحدث الرسمي المكلف باسم الحكومة الليبية الدكتور عثمان عبدالجليل، اليوم الأربعاء، عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لحكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا في مدينة سبها غدًا الخميس.

وقال عبدالجليل إن الاجتماع يأتي لمناقشة عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وأضاف في بيانه أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقارها بالعاصمة طرابلس.

وجدد المسئول الليبي التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقًا للقانون.

كما دعا عبدالجليل وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب انتهاء الاجتماع عصر غدٍ الخميس.