الاختيار 3 الحلقة 19| بـ«العنف والأسلحة».. كواليس تعامل الإرهابية مع متظاهري مكتب الإرشاد

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

واستغلت جماعة الإخوان الإرهابية الدين لتحقيق مصالح التنظيم، فقد رصدت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار3، مقاطع فيديو لشباب الإخوان أمام مكتب الإرشاد وهم يهددون بقطع رؤوس من يتقدم باتجاه مكتب الإرشاد، وذلك بعد إطلاق "مليونية رد الكرامة"، حيث حدث صدام بين المؤيدين لاستمرار الإخوان والمعارضين لذلك.

عدوانية شباب الجماعة

وأظهرت "أحداث مكتب الإرشاد"، عنف الجماعة الإرهابية التي رفضت وقتها معارضة اى أحد لهم وتعاملت معهم معاملة الكفار، حسب زعمهم، وأباحوا استخدام العنف تحت مسمى "الجهاد" إذ كان بحوزتهم دروع وخوذ و أقنعة غاز مسيل للدموع، وقاموا برش مادة صفراء اللون على وجه ضابط ما أدى لإصابته بحروق فى الوجه، وسقط الكثير من الضحايا جراء هذه الأعمال التخريبية التي حرصت أن تقودها هذه الجماعة في وجه كل من يعترض طريقهم إلى الحكم.



وتضمنت الحلقة الـ 18 تسريبا جديدا يتحدث خلال محمد مرسي للقيادي خيرت الشاطر قائلا: "النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية.. محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية.. والدنيا مهدودة هو ورامي لكح.. هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".

وأضاف مرسي: “هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية".

أبطال مسلسل الاختيار 3

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

ومواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama، في تمام الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء