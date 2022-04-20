الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 19.. حشد «الإخوان» الإرهابية لعناصرها لمواجهة مليونية رد الكرامة

الاختيار ٣
الاختيار ٣

شهدت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3 كواليس ترتيبات وحشد جماعة الإخوان الإرهابية لمواجهة مليونية رد الكرامة التي حدثت أمام مكتب الإرشاد.

وتضمنت الحلقة اجتماع مكتب الإرشاد والاتفاق على العديد من الخطط والترتيبات لحشد المنتمين لجماعة الإخوان، وقال محمد بديع المرشد العام للجماعة (يجسد دوره عبد العزيز مخيون): "المؤامرة والسفالة اللي بيعملوها بتوع المعارضة وجبهة الإنقاذ وبلطجية مبارك والخونة والمأجورين لازم يتحطلهم حد عشان يعرفوا حجمهم".

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.
ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.
وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 إعلان الرئاسة احترام حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، وعدم الطعن على الحكم، ولكن في نفس الوقت تتقدم هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم، وهو ما يغضب محمد مرسي الذي يشعر أن ما يحدث هو قرارات متضاربة، وأن الناس ستقول إنه يصدر قرارات ويتراجع عنها.
وتضمنت الحلقة الـ 18 تسريبا جديدا يتحدث خلال محمد مرسي للقيادي خيرت الشاطر قائلا: "النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية.. محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية.. والدنيا مهدودة هو ورامي لكح.. هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".
وأضاف مرسي: “هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:
ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي
صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي
كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني
أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات
أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية
خالد الصاوي: خيرت الشاطر
عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية
بيومي فؤاد: سعد الكتاتني
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON
يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء
مواعيد الإعادة على قناة ON E
يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء
مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

قنا اجتماع محمد مرسي جماعة الإخوان مسلسل الاختيار3 الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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