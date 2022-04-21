«الرحايا بعض من عمري».. هكذا وزع عبد الرحيم كمال نفسه على شخوصه

في الحلقة الثانية من الحوار الذي أجراه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور مع السيناريست عبد الرحيم كمال صاحب الرائعة "جزيرة غمام" تحدث الأخير عن تواجده في شخوصه وأبطاله.

يقول عبد الرحيم كمال:" في شخصية محمد أبودياب فى «الرحايا» جزء من حياتى الشخصية، و«الرحايا» نفسها بعض من عمرى، و«الخواجة عبدالقادر» كان حلمًا كبيرًا جدًا، كنت أتمنى أن يتحقق، رفضه كثيرون، كانوا يخافون منه، حتى الفنان الكبير يحيى الفخرانى رفضه، ثم عاد إليه، ولما أذيع سنة الإخوان كان بردًا وسلامًا على الجميع، واعتقد البعض أننى أنهيت كل ما عندى فى الخواجة عبدالقادر حتى جاء عرفات الذى خطفنى وخطفته.

وإذا سألت عنى فى أبطالى، فعندى جزء من خلدون الشيطان وجزء من عرفات الولى، وجزء من ونوس وجزء من الخواجة وحتى جزء من العايقة، كل منا داخله معركة يتقاتل فيها أضداد، ولذلك فأنا أحب كل شخصياتى، لا أنحاز للبطل ولا أكرهه، أنا محايد معهم، مثل المدير الفنى تمامًا، أتركهم ينزلون الملعب بعد أن أضع الخطة، أتعامل معهم بإنسانية، فلا بد أن يكون لكل بطل ألمه وحزنه.

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