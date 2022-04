الاختيار 3 الحلقة 19..  قيادي إخواني يهدد زكريا يونس أمام مكتب الإرشاد

واصل مسلسل «الاختيار 3» الحلقة 19 كشف تفاصيل مثيرة عن مؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر التكفيرية مؤامراتهم الشيطانية واستهداف قيادات الدولة ومؤسساتها، حيث واصل رجال الأمن الوطني بقيادة العقيد زكريا يونس تواجدهم في محيط مكتب الإرشاد.

وتسلل خلالهم الضابط زكريا، حيث تقابل مع مازن شقيق زوجته، أثناء تواجده مع حماه الإخواني، فقال: «له أنا جاي آخذ مازن وامشي، فنظر القيادي الإخواني لمازن وقال له انت معاه ولا معايا»، وهدده حال إذا غادر المكان سيكون لها تعامل آخر، فهدد الإخواني الضابط زكريا يونس بأنه لو علم شباب الإخوان أنه ضابط سيهجمون عليه.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.



ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.



وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 إعلان الرئاسة احترام حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، وعدم الطعن على الحكم، ولكن في نفس الوقت تتقدم هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم، وهو ما يغضب محمد مرسي الذي يشعر أن ما يحدث هو قرارات متضاربة، وأن الناس ستقول إنه يصدر قرارات ويتراجع عنها.



وتضمنت الحلقة الـ 18 تسريبا جديدا يتحدث خلال محمد مرسي للقيادي خيرت الشاطر قائلا: "النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية.. محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية.. والدنيا مهدودة هو ورامي لكح.. هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".



وأضاف مرسي: «هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة ومش عالية».

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



