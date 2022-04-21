الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أخاف أن أكون كاذبًا».. عبد الرحيم كمال يكشف عن إيمانه بالرسائل الغامضة

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

في الحلقة الثانية من الحوار الذي أجراه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور مع السيناريست عبد الرحيم كمال صاحب الرائعة "جزيرة غمام" كشف الأخير عن إيمانه بالرسائل الغامضة وأيضًا عن تخوفاته.

يقول كمال عن هل يؤمن بالرسائل الغامضة التي يتلقاها الإنسان؟: “أنا لست مؤمنًا بها فقط، أنا أعيش عليها، عمرى الآن ٥١ عامًا، وما حدث لى بشكل غير مقصود أكثر بكثير مما خططت له، غالبًا ما أخطط له لا ينجح، لكن بفضل ربنا ما أفعله بقلبى هو ما ينجح، وحدث هذا كثيرًا لى وأنا شاهد عليه”. 

وهنا يتدخل الدكتور محمد الباز قائلا: “أنت تحاول أن تصدر لجمهورك حالة البحث عن الراحة والاطمئنان، وأنها الوسيلة الوحيدة لحل كل مشاكلنا.. لكن ما الذى يخاف منه عبدالرحيم كمال؟ ليرد: ”أنا أخاف من عبدالرحيم نفسه، أنا أرى أن أكبر منافس وأكبر عدو لى هو أنا، طول الوقت أحاول البوح لجمهورى بما فى داخلى، جمهوري هو الأقرب لى، وهو من يريحنى، أشعر به شخصًا قريبًا منّى يمكننى أن أفضفض معه دون أن يجرحني". 

وردًا على سؤال "هل لا يريحك عبدالرحيم المتصوف الذى يسكنك؟"، يقول كمال: “أنا أخاف دائمًا ألا أكون أنا، أخاف أن أكون كاذبًا، الإنسان الذى يعيش ٨٠ عامًا مثل من يعيش يومًا واحدًا، يمكن أن يمر بنفس الابتلاءات ونفس المنح ونفس العطايا، وأنت كل يوم تخرج من خية لتدخل فى خية، فهل ستكون صادقًا أم كاذبًا، هل أريد الكتابة نفسها أم مكاسبها، هناك من يكتب ليكون غنيًا أو مشهورًا، لكننى أعتقد أن الكتابة تحتاج إلى تجرد، إلى صدق، وأنا أتمنى ألا أفقد الصدق أبدًا”.

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الدكتور محمد الباز السيناريست عبد الرحيم كمال جزيرة غمام جريدة الدستور الرسائل الغامضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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