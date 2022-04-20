الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء قيام الليل فى العشر الأواخر من رمضان 2022

قيام الليل
قيام الليل

دعاء قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان 2022 يحرص كثير من الأشخاص بترديده يوميا، وذلك لمضاعفة الحسنات في هذه الأيام، في الوقت الذي يتحرى فيه المسلمون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.

 

دعاء قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان 2022 

  • يارب اجعل اسمي في هذه الليلة من السعداء وروحي مع الشهداء يا أرحم الراحمين يا الله.
  • يا رب إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
  • يا رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.
  • يارب إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
  • يارب إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيتي.

دعاء قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان 2022 

 

  • يارب إنّها الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اللهم أعنا فيها على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان.
  • يارب بلغنا في هذه الليالي العشر ليلة القدر، وأكرمنا فيها بالرحمة والمغفرة.
  • يارب إنّا نسألك خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد- عليه الصلاة والسلام، نعوذ بك مما استعاذ به عبدك ونبيك محمد- عليه الصلاة والسلام.
  • يارب اعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، ارضنا وارض عنا يا كريم.

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2022 

  • يارب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجود والإنعام، يا كريم فوق كل كريم
  • يا رب أكرمنا بالسعادة والراحة والمغفرة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
  • يا رب اجعل الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان أيامًا مليئة بالسعادة علينا أجمعين
  • يا رب اكتب لنا في هذه الأيام العشر أجر الصيام، وأجر القيام وأجر الدعاء وأجر العمل والعبادة في ليلة القدر.
  • يا رب اجعلنا في هذه الأيام العشر الأواخر من الذين رضيت عنهم، فأعتقت رقابهم من النيران، آمين يا رب العالمين.

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وائل لطفي

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