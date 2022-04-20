الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكبير أوى 6 الحلقة 19.. جوني يحول حبس مربوحة لقضية رأى عام

مربوحة
مربوحة

تواصل حلقات مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس في جذب المشاهدين، كونه العمل الكوميدي الأكثر نجاحًا حتى بعد تغيبه 7 مواسم رمضانية بعد عرض الموسم الخامس، وكل حلقة تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

وفي الحلقة التاسعة عشرة من الكبير أوي 6، وتوجهت سامانتا والدة الكبير رفقة مربوحة لمركز الشباب كونه المكان الترفيهي الوحيد الموجود، وبعد منعهم من قبل حارس النادي وكذلك الكبير، معللين أنه مخصص للذكور فقط، ودشنت سامنتا ومربوحة ثورة نساء المزاريطة، وقرر الكبير حبس مربوحة عقابًا على تمردها.

وقرر جوني تحويل حبس مربوحة لقضية رأي عام، فصور مربوحة من محبسها ونقله على قناته على اليوتيوب، ليتعاطف معها الجميع وينضم لها سكان المزاريطة والإعلام لمساعدة مربوحة، وتمكين السيدات من الدخول لمركز الشباب، خاصة أنهم يعتقدون أن مركز الشباب ينظم أنشطة يحرمنّ منها.

وحلت الفنانة ليلى عز العرب ضيفًا على الحلقة الـ19، لتلعب دور والدة الكبير أوي التي تعيش في أمريكا وتذهب وتعود من وقت للآخر.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 19

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة  19 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عبدالرحمن حسن، مصطفى غريب حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.

الكبير أوي لكبير أوي 6 مسلسل الكبير أوي 6 أحمد مكى الحلقة 19

رئيس التحرير

وائل لطفي

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