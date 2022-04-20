الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة فى دار السلام

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام لجلسة 19 يونيو المقبل لورود تقرير الطب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت أمر الإحالة قيام المتهمين "عمرو.ع"، 40 سنة، تاجر، وشقيقه "محمد"، 25 سنة، تاجر، و"ممدوح.أ"، هارب،46 سنة، تاجر فاكهة، بقتل "آبانى.ق" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فأعدوا لذلك الغرض أداتين "سنجة، عصا شوم" دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما أن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهما، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمة الرابعة "هناء.ع"، 34 سنة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وأوضحت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجنى عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة قامت على إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجنى عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 أشقاء والد طالبة دار السلام الطب الشرعي المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

يصيب الأطفال.. «الصحة» تحذر من التهاب كبدى وبائى مجهول

«الأوقاف» عن صلاة التهجد: لم ولن نمنع فرضًا ولا واجبًا وتؤدى فى البيت

قائمة أفلام عيد الفطر 2022.. الكوميديا والأكشن تسيطران على الموسم

تبدأ 26 يونيو.. جدول امتحانات الثانوية العامة (صورة)

شكرى يناقش العلاقات بين مصر وبريطانيا مع اللورد أحمد «صور»

تحريات ومناقشات لكشف سر قتل مقاول لزوجتيه فى كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية

بينيت يقرر إلغاء مسيرة الأعلام واليهود المتطرفون يتوعدون بإقامتها.. ما التداعيات؟

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة