الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الثاني على التوالي.. مستشفى كفر الشيخ يستقبل 8 حالات تسمم

مستشفى كفر الشيخ
مستشفى كفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم الأربعاء، 8 أشخاص مصابين بحالات تسمم من قرية عويره التابعة لقرية الحمرا بمركز كفر الشيخ، لتناولهم وجبة فاسدة، وكانت المستشفى أمس استقبلت 76 حالة تسمم خرجوا جميعهم عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، بإصابة 8 أشخاص بحالات تسمم، واستقبلتهم مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين أن أحد الأشخاص أقام عقيقه أول أمس، وشعر المتناولون لإفطارهم بمغص، ولم يتوجهوا للمستشفى إلا أمس عقب ازدياد الشعور بالمغص، واستقبلت المستشفى امس 76 حالة، وخرجوا بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة، واستقبلت اليوم 8 حالات أخرى.

وتبين من التقرير الطبي للحالات الـ 8 إصابة كل من: سما خير جمعة، 18 سنة، وحسنية محمد جمعة، 7 سنوات، وشادية محمد هنداوي، 40 سنة، وإيناس محمد هنداوي، 13 سنة، وهدى عطا، 25 سنة، وإسماعيل فريد، 63 سنة، ومكاسب عبدربه، 35 سنة، وحاري عمل الإسعافات اللازمة، والحالات تحت الملاحظة.

كفر الشيخ تسمم مستشفى استقبال اليوم الثانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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