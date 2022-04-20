لليوم الثاني على التوالي.. مستشفى كفر الشيخ يستقبل 8 حالات تسمم

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم الأربعاء، 8 أشخاص مصابين بحالات تسمم من قرية عويره التابعة لقرية الحمرا بمركز كفر الشيخ، لتناولهم وجبة فاسدة، وكانت المستشفى أمس استقبلت 76 حالة تسمم خرجوا جميعهم عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، بإصابة 8 أشخاص بحالات تسمم، واستقبلتهم مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين أن أحد الأشخاص أقام عقيقه أول أمس، وشعر المتناولون لإفطارهم بمغص، ولم يتوجهوا للمستشفى إلا أمس عقب ازدياد الشعور بالمغص، واستقبلت المستشفى امس 76 حالة، وخرجوا بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة، واستقبلت اليوم 8 حالات أخرى.

وتبين من التقرير الطبي للحالات الـ 8 إصابة كل من: سما خير جمعة، 18 سنة، وحسنية محمد جمعة، 7 سنوات، وشادية محمد هنداوي، 40 سنة، وإيناس محمد هنداوي، 13 سنة، وهدى عطا، 25 سنة، وإسماعيل فريد، 63 سنة، ومكاسب عبدربه، 35 سنة، وحاري عمل الإسعافات اللازمة، والحالات تحت الملاحظة.