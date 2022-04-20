الحلقة الـ18.. مصطفى شعبان مهدد بالطرد من عمله في «دايما عامر»

تعرض مستر عامر عبد الرازق "مصطفى شعبان" والذي يلعب الشخصية، للطرد من وظيفته كمشرف خدمة اجتماعية في مدرسة رؤية، ضمن أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل "دايمًا عامر"، وذلك بعد شكوكه حول سرقة مستر لطفي وكيل المدرسة، والذي يلعب شخصيته الفنان صلاح عبد الله، لسرقته مبلغ مالي.

وكثف الفنان مصطفى شعبان والذي يلعب شخصية مستر عامر عبد الرازق في الحلقة الـ18، جهوده للوصول إلى الحقيقة، وكشف المطامع الحقيقة للوكيل أما مديرة المدرسة لإنقاذ الموقف، فيخشى وكيل المدرسة مستر لطفي من خطوات عامر عبد الرزاق وراء أمر الأموال المسروقة، ويذهب إلى مكان عمله لتهديده بالسكوت عن ما يعرفه ليستطيع استكمال وظيفته في المدرسة.

وتدور أحداث مسلسل “دايما عامر” حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.

مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة عدد كبير من الفنانين مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، ولبلبة، وميرنا نورالدين، ونضال الشافعي، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، وسماء إبراهيم، وسينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية منهم يوسف وائل نور، ولمى كتكت، ومنار عبدالحليم، ويارا المليجي، تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور الأحداث حول شخصية عامر عبدالرازق، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، يعمل مشرف اجتماعي في مدرسة خاصة ناشونال وإنترناشونال، وبحكم عمله يقوم بمساعدة الطلاب على حل مشاكلهم وخلافاتهم داخل المدرسة، إضافة إلى الأزمات النفسية التي يتعرض لها الطلاب في تلك المرحلة العمرية، والفروق الفكرية بينهم وبين عائلتهم وطريقة التعامل السليم بينهم.