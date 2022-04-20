حجز المتهم بقضم إصبع مديره داخل مطعم بالزمالك للتحريات

أمرت نيابة قصر النيل، بحجز عامل 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة قضم إصبع مديره فى العمل داخل مطعم فى منطقة الزمالك.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عامل قام بقضم "صباع مديره" فى العمل داخل مطعم بحي الزمالك فى منطقة القاهرة بسبب توبيخه فى العمل، وتباشر نيابة قصر النيل التحقيق مع المتهم فى الواقعة.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من المستشفى، بإصابة عامل بقطع في "عقلة الإصبع" وبترها، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث في مطعم بمنطقة الزمالك وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعامل آخر بالمطعم، بسبب توبيخ الضحية للمتهم لتكاسله عن العمل، مما جعل المتهم يقوم بقضم إصبع المجني عليه الذي يترأسه في العمل داخل المطعم، وفر هاربا، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.