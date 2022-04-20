مصدر بديوان المنوفية: قرار «دريس» القمح لإحكام عملية التوريد

مصدر بديوان عام المنوفيه.. قرار دراسة القمح ليس للتضيق على الفلاح بل لإحكام عملية التوريد

ذكر بعض المزارعين بمحافظة المنوفية، أن الوحدات المحلية في القرى، طلبت منهم عدم القيام بعمليات «دريس» القمح إلا بعد الحصول على موافقة أولية بالدريس، وذلك لضمان السيطرة على عمليات توريد القمح لصوامع والشون، وضمان عدم التلاعب في الكميات.

وأكد مصدر بمحافظة المنوفية على التشديد بقرار وزارة التموين، باستلام 12 أردبا على الأقل لكل فدان مزروع بمحصول القمح، للارتقاء بالمخزون الاستراتيجي المصري من هذا المحصول الذي يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في صناعة الخبز والرغيف المدعم، مناشدا المزارعين الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن، والوقوف بجانب الدولة المصرية التي وضعت سعر عادل لأردب القمح.

ومن جانبه أوضح المصدر لـ “الدستور”، أن هذا التصريح خاص بقسم شئون البيئة، والهدف منه السيطرة والتحكم في عمليات توريد القمح لتجار المعتمدين ثم للشون والصوامع، مشيرا إلى أن هذا الموسم استثنائي، ولن يتم السماح فيه بأي مخالفات بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد خلال تصريحاته، أن الهدف ليس التضييق على الفلاح، لكن إحكام المراقبة، وتكليف لجان متابعة للنزول على أرض الواقع، للاطمئنان على سير الإجراءات، وهناك اهتمام بالغ من كافة المسئولين في الدولة المصرية بعمليات حصاد وجمع القمح هذا العام بصفته مسألة أمن قومي مصري.

وكان قد كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أمس، بأن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يقرب من 37 طنا، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح وحتى الآن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم اليوم الثلاثاء توريد 16 طنا و600 كجم، وتواصل مراكز ومدن المحافظة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم.

وأضاف محافظ المنوفية إلى أن موسم توريد القمح هذا العام يعد موسم استثنائي، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد، لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة، والتشديد على اللجان المختصة باستلام القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.