تحقيقات موسعة في مقتل خفير بمحطة كهرباء المنصورية

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في قتل 4 لصوص لخفير بوجبة سحور مخدرة لسرقة كابلات كهرباء من محطة المنصورية.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وباشرت التحقيق مع المتهمين وحرزت النيابة جزءا من وجبة الخفير وتم إرسالها للأدلة الجنائية لفحصها.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت ملابسات مقتل خفير مخازن شركة الإسكندرية للإنشاءات والمنفذة لمشروع محطة كهرباء المنصورية.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الى أن منفذي الجريمة قدموا وجبة سحور مخدرة لـ 5 خفراء نتج عنها فقدان 3 منهم للوعي، بينما ظل اثنان آخرين في حالة يقظة، فأسرع المتهمون لإتمام السرقة عن طريق تقييد الخفيرين والاعتداء عليهما بالضرب ما نتج عنه وفاة أحدهما.

وأفادت تحريات المباحث أن منفذي الجريمة تمكنوا من سرقة 1000 متر كابلات نحاس من مخازن محطة كهرباء المنصورية وفروا هاربين، بعد أن تمكنوا من قتل خفير وإصابة آخر بكدمات وجروح متفرقة عقب تخدير 5 خفراء بوجبة سحور قدمها المتهمون للمجني عليهم، بزعم أنهم يوزعون وجبات على الصائمين سواء في الإفطار أو السحور.

كان العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من مدير مخازن شركة الإسكندرية للإنشاءات التي تتولى تنفيذ مشروع محطة كهرباء المنصورية يفيد بتخدير 5 خفراء تابعين للشركة بوجبة سحور والاعتداء على إثنين منهم بالضرب من قبل مجهولين ما أسفر عن مصرع أحدهما فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتمكنت من تحديد الجناة والقبض عليهم.