الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طلعت مصطفى: إنطلاق الدورة الثانية لـ مدينتي هاف مارثون في 13 مايو القادم

مدينتي هاف مارثون
مدينتي هاف مارثون

تستعد مجموعة طلعت مصطفى، بالتعاون مع شركة "تراي فاكتوري"، لإطلاق الدورة الثانية لـ "مدينتي هاف مارثون" Madinaty Half Marathon ، عقب النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في نسختها الأولي العام الماضي، حيث شارك فيها أكبر عدد من المتسابقين وصل لأكثر من 1000 متسابق مصري ومن جنسيات أخرى، فضلا عن عدد من نجوم الرياضة والمجتمع.

وذكرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي "مدينتي سيتي هول" أن " الهاف ماراثون" سينطلق هذا العام يوم 13 مايو القادم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشمل أربعة مسافات يمكن للمشاركين الاختيار بينهم ، وهم سباق الـ ٥ كيلو، الـ ١٠ كيلو، الـ ٢١ كيلو، والاضافة الجديدة هذا العام، سباق الـ ٣ كيلو لتشجيع مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار علي المشاركة والاستمتاع بممارسة الرياضة وسط أجواء الطبيعة والحدائق ، حيث خصصت المجموعة مسارات للسباق داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

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ويقوم على تنظيم الهاف ماراثون شركة "تراي فاكتوري" ، واحدة من أفضل الشركات المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلي المعايير الاحترافية، وتعتمد في المسابقة علي استخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام تقييم متبع فى الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

وتولي مجموعة طلعت مصطفى أهمية كبيرة لملف الرياضة باعتباره أحد العناصر المهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمشروعاتها العمرانية، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان، بل وتساعدهم في بناء قدرات الأطفال والشباب وخلق شخصية إيجابية تؤمن بالمنافسة والالتزام بالقانون وقبول المكسب والخسارة.

طلعت مصطفى مدينتي ماراثون مدينتي تراي فاكتوري وزارة الشباب والرياضة

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وائل لطفي

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