وجهة مميزة.. مجلة فرنسية تبرز جهود مصر لتنشيط السياحة

أبرزت مجلة "تورماج" الفرنسية، الجهود والإجراءات التي تتخذها مصر لتنشيط قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار والترويج لمقاصدها التاريخية والسياحية، مشيرة إلى تقديم الدولة في الفترة الأخيرة تسهيلات في منح التأشيرات للسياح لدخول البلاد لتشجيع الزوار الدوليين على القدوم واكتشاف ثروات البلاد التاريخية والسياحية.

ولفتت المجلة إلى إعلان وزارة السياحة والآثار توسيع قائمة بوابة التأشيرات الإلكترونية لتشمل أكثر من 180 دولة، (بدلًا من 74 جنسية منذ ديسمبر 2017)، بالتزامن مع التيسيرات جديدة لدخول السائحين إليها، حيث وافقت مصر لأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات المصرية، وكذا إضافتهم على بوابة التأشيرة الإلكترونية.

وذكرت أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للترويج للسياحة الوافدة إلى البلاد، من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة والتحفيزية لتسهيل الحصول على التأشيرة السياحية، مضيفة أن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لمصر أصبح الآن بسيطا للغاية.

وتابعت: "مطلوب فقط نسخة من جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل بعد الوصول، أو نسخة من الوجه الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية الصالحة لمدة 8 أشهر على الأقل بعد الوصول (للمسافرين من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال)"، موضحة أن التأشيرة الإلكترونية صالحة للمسافرين السياح فقط، حاملي جواز السفر (أو بطاقة الهوية) مع فترة صلاحية لا تقل عن 8 أشهر من تاريخ الوصول إلى مصر".

ونقلت المجلة عن غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، قولها إن تحديث هذا النظام يأتي بعد استئناف مصر حركة السياحة الوافدة، مؤكدة أن هذا التحديث من شأنه تشجيع العديد من السياح من مختلف الجنسيات لزيارة مصر.