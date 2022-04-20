إحالة خادمة سرقت 6 ملايين جنيه من شقة بالنزهة للمحاكمة

أمرت نيابة النزهة، اليوم الأربعاء، إحالة خادمة لمحكمة الجنح في سرقة 6 ملايين جنيه من داخل شقة سكنية.

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى 6 ملايين جنيه من داخل الشقة محل سكنه.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة لدى المجنى عليه، وتبين ظهور علامات الثراء عليها بالمنطقة محل سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.