بعد اعلان «بايدن» نيته الترشح للرئاسة.. تعرف على فرص الديمقراطيين للبقاء بالبيت الأبيض

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن نيته الترشح للرئاسة لولاية ثانية،قائلة إنه على الرغم من تراجع شعبية الديمقراطيين، فقد أخبر بايدن، الرئيس السابق باراك أوباما أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024، وفقا لما اوردته صحيفة "ذا هيل".



واستشهد الموقع بمصدرين مجهولين، نُقل عن أحدهم قوله إن بايدن "يريد الاستمرار ومن الواضح أنه يخبر الجميع".



وأكدت الصحيفة أنه لم يتضح متى أبلغ بايدن بخططه، لكن أوباما زار البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر للاحتفال بقانون الرعاية الميسرة.



وتابعت: بغض النظر عن الازمات الصحية المتلاحقة للرئيس البالغ من العمر 78 عاما فإذا فاز مرة أخرى فسيكون عمره 82 عاما في ولايته الثانية.



وأضافت أنه وسط سلسلة من الازمات الكبرى أهمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيروس كورونا، التضخم المتفشي في الداخل ، تراجعت معدلات قبول “بايدن”، ويتوقع مراقبون أن الجمهوريين سيستعيدون الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نوفمبر المقبل، وعلى الرغم من ذلك ألقى بايدن بالكثير من التلميحات بأنه يعتزم الترشح مرة أخرى.

واكدت الصحيفة أنه في سبتمبر ، ترددت أنباء على نطاق واسع أن بايدن ومساعديه أبلغوا الحلفاء أنه يعتزم الترشح مرة أخرى، وفي ديسمبر ، قال بايدن إنه سيرشح نفسه إذا ظل بصحة جيدة، وقال أيضًا إن نائبة الرئيس ، كامالا هاريس ، ستكون على التذكرة مرة أخرى.



وفي مقابلته في ديسمبر مع "ايه بي سي نيوز" الامريكية، قال بايدن إن ترشيح ترامب مرة أخرى "سيزيد من احتمالية ترشحه".



وفي بروكسل، أشار بايدن إلى ترامب مرة أخرى عندما قال: "في الانتخابات المقبلة ، سأكون محظوظًا جدًا إذا كان هذا الرجل نفسه ينافس ضدي".



وبحسب صحيفة "ذا هيل" الامريكية، فان ترامب البالغ من العمر 75 عامًا يستعد لثالث ترشح له للرئاسة.



وقال أحد المصادر: "بايدن يعتقد أنه الوحيد الذي يمكنه هزيمة ترامب، فهو لا يعتقد أن هناك أي شخص في الحزب الديمقراطي يمكنه هزيمة ترامب وهذا هو العامل الأكبر ".



واكدت الصحيفة، انه في ظل الاخفاقات الكبيرة، من الديمقراطيين، هل ينجح احد مرشحيهم في الانتخابات المقبلة.