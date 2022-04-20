الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عاطلين يستغلان الأطفال فى أعمال التسول بشبرا الخيمة

عاطلين
عاطلين

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع عاطلين يستغلان الأطفال فى التسول واستجداء المارة بالشوارع، ويتخذ المتهمان من منطقة شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وأحيل المتهمان للنيابة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وردت معلومات لقسم رعاية الأحداث بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأطفال الأحداث فى ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة وكذا التعدى عليهم، متخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما قطعة سلاح أبيض "كتر"، وبصحبتهما 4 من الأحداث.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب واقعة استغلال الأطفال فى عمليات التسول وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الأجهزة الأمنية مباحث رعاية التسول منطقة شبرا الخيمة رعاية الاحداث

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