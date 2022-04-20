الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لعاطل خطف طفلا في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بمعاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات؛ لقيامه بالاشتراك مع آخرين في واقعة خطف طفل من متجر والده بالإكراه ومطالبة أسرته بفدية مالية لإطلاق سراحه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علی عبد الرحيم، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى وحسام الهجرسى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية ليوم 8 أغسطس 2012 حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية بلاغا من أسرة طفل مقيم بناحية الخطارة مركز فاقوس يتضمن قيام مجهولين بخطف طفلهم وطلب فدية مالية.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين ومزارع وسائق وجميعهم من الإسماعيلية، وأنهم عقدوا العزم على خطف الطفل لابتزاز والده لعلمهم بثرائه وفي يوم الواقعة رصدوا تحركات الطفل وما أن ظفروا له داخل متجر والده، قاموا بتهديد المجني عليه، بأسلحة آلية كانت بحوزتهم ووضع أحدهم سلاح أبيض (سكين) على رقبته، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه واقتادوه عنوة داخل السيارة التي يستقلونها وتواجهوا به لمحل إقامة أحدهم، وطلبوا فدية من والد الطفل.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التي قدمتهم لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات الزقازيق لسجن 10 سنوات واقعة خطف طفل فدية مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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