تحصين 28 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه تم تحصين 28580 طائر ضد الأمراض الوبائية، 11680 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلًا عن تطهير 6 أسواق، و 15 رياشة، ومعاينة 7 مزارع، وسحب 76 عينة ما قبل البيع، بإجمالي 32000 طائر، واستخراج 16 تصريح نقل طيور.

وتوجَّه بالشكر لمدير عام الطب البيطري والمسؤولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وقال بشّار، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.