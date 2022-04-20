3 مصابين بمشاجرة حول خلافات الجيرة بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تعدى خلالها كل منهم على الآخر، محدثين إصابتهم، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بشارع مسطرد العمومي دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "أ س إ"، 30 سنة، عامل، مصاب باشتباه نظيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وجروح قطعية بالوجه، وتم تحويله لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، و"م س م"، 45 سنة، عامل، مصاب بجروح قطعية بالوجه، وطرف ثان "س ع س"، 45 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"ج ر س"، 24 سنة، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر، وكان بحوزة الطرف الثاني شوكة خشبية وسلاح أبيض"مطواة".

وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وبإرشاد الطرف الثاني تم ضبط العصا الخشبية والسلاح الأبيض المستخدمان بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.