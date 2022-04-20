الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 15 منشأة خالفت مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية بالغربية

تشميع منشأة
تشميع منشأة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غلق وتشميع 15 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد رحمى على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، مناشدا الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد محافظ الغربية على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة ،وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى، فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

وتابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات النظافة المكثفة والدورية في مراكز ( السنطة ، طنطا، المحلة وحي ثان المحلة)، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة للطرق وذلك من خلال مسح الطبانات وتفريغ صناديق القمامة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، كما تمت أعمال النظافة أمام ( الوحدة المحلية بقرية شبرا قاص، السنترال، البريد، نقطة الإطفاء ومنطقة الموقف) إلى جانب كنس الكباري بقريتي مسهله والمنشأة الكبرى ومسح الطبانات بطريق ٧٤ القرشية – شبشير، طريق رقم9 ، الطريق السريع السنطة – طنطا.

وفي ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بحملة نظافة مكثفة بالوحدات المحلية حيث تم خلالها رفع 200 طن قمامة ورفع كفاءة للطرق، حيث تم مسح الطبانات بطريق (طنطا - كفر الزيات، طنطا – المحلة، طنطا – كفر الشيخ الدولي).

كما قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بحملة نظافة بالقرى وأمام المصالح الحكومية، تم خلالها رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع بقري (بطينه، القيصرية، نمره البصل، دمتنو، بلقينا، محله حسن، ميت الليت ، دمرو، من أمام مجمع المصالح الحكومية بصفط تراب) إلى جانب رفع  كفاءة طرق ( المحلة - طنطا ، المحلة – دمرو والمحلة- المنصورة).

كما شهد حي ثان المحلة أعمال نظافة مكثفة تم خلالها رفع تراكمات القمامة والمخلفات بالإضافة إلى الجمع المنزلي وتفريغ صناديق القمامة بجميع أنحاء الحي، ومنها ميدان أبو حشيش، كوم مصنع القاضي، كوم حندق حجازي، جوار جامع المنسوب، كوم الغنم شارع الترعة، أمام مقابر الششتاوي.

غلق وتشميع منشأت والإجراءات الاحترازية طنطا الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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