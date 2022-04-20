الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

اقتراح برلماني بتدريس المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لطلاب المدارس

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، بطلب اقتراح برغبة بشأن، إدراج المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في المناهج الدراسية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وقال "الهضيبي"، إن الدولة المصرية تواجه محاولات مستمرة من جانب القوى المعادية التي تريد بنا شرًا، لفتح مجال الشك بين المواطن المصري وقيادته السياسية، من خلال التشكيك في كل ما يتحقق من إنجازات"، مؤكدًا أن الشباب الذي يمثل 60% من تعداد السكان في مصر هو المستهدف الأول.

وأضاف "الهضيبي"، تحاول قوى الشر استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل بث سمومها في عقول الشباب، وبالتالي التأثير على ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن، قائلًا:" ليس من المعقول ترك شبابنا فريسة لهؤلاء، لذلك لابد أن تكون قضية تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب على رأس أولويات الدولة المصرية، حتى تتمكن من تهيئة أجيال على استعداد للتضحية بأرواحها من أجل هذا الوطن".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب ليس مسؤولية مؤسسة بعينها، لكنها منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة التي تتولى تعزيز حب الوطن وغرس قيم الولاء والانتماء، ثم المدرسة من خلال المناهج الدراسية التي تقدم المفاهيم والاتجاهات التي تدعم هذه القيم في نفوس الطلاب، وتوضيح ما تقوم به بلدهم من أجل توفير حياة كريمة لكل مواطن فيها، بالإضافة إلى الإنجازات التي تتحقق كل يوم على أرض الواقع، وصولا إلى الجامعة والإعلام والمؤسسات الثقافية المختلفة.

وأكد "الهضيبي"، أن المدرسة هى الحلقة الأكثر تأثيرًا في الطلاب، مطالبًا بوضع استراتيجية متكاملة لدعم قيم الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا منذ الصغر، من خلال المناهج التعليمية التي تشمل المشروعات القومية التى تحققت، والمبادرات الرئاسية التى تهدف إلى دعم المواطن المصري على جميع المستويات ، بالإضافة إلى الأنشطة العملية، من خلال تخصيص كلمة يومية في الطابور الصباحي لتعزيز هذه القيم النبيلة في نفوس الطلاب.

كما شدد النائب على ضرورة تدريب الطلاب على التفكير الناقد حتى لا يقعوا فريسة لأصحاب الرأى الواحد والسمع والطاعة ، مع الاعتماد على تصحيح المفاهيم بالأدلة المقنعة لهم، واحترام آرائهم والاستماع إليهم، ومنحهم الفرصة لطرح أفكارهم تجاه القضايا والمشكلات التى تواجهنا على المستوى الضيق "الأسرة" أو المستوع الأوسع "الوطن".

وطالب "الهضيبي"، بإدراج المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في المناهج الدراسية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب، والاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تدعم قيم الانتماء والولاء، وأخيرا تدريب الطلاب على استخدام التفكير النقدي منذ الصغر.

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