الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة» يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 1700 كادر طبي في مارس

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 1701 كادر طبي للعمل بوزارة الصحة وعدد من الجهات التابعة لها، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وذكر بيان الجهاز أن الموافقة تضمنت تكليف 89 كادرا طبيا بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، و42 بمستشفى زايد التخصصي، 41 بجامعة طنطا و124 كادر بمديرية الشؤون الصحية بقنا، و686 بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، إلى جانب 50 كادرا طبيا بجامعة القاهرة و180 بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية.

التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

التنظيم والإدارة صالح الشيخ تكليف وزارة الصحة الأجور

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وائل لطفي

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