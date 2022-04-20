الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: إزالة التعديات المستحدثة أولوية العمل التنفيذي حاليا

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الأسبقية الأولى للعمل التنفيذي خلال الفترة الحالية هو إزالة التعديات المستحدثة طبقاً لرصد وحدات المتغيرات المكانية من مخالفات ، وهو الذى يتطلب سرعة التدخل وإزالة التعدى سواء على الأراضى الزراعية أو المباني. 

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة الإجراءات والجهود الجارية لتحقيق أفضل المعدلات فى تطبيق المتغيرات المكانية. 

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة المتابعة الميدانية لإنهاء المعاينات والتعامل الفورى مع التعديات المستحدثة ، علاوة على حملات إزالة التعديات التى تتم بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ المحاضر السابقة للتعديات المتراكمة، وهو الذى يحتاج إلى جهود كبيرة من المحليات. 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم تقديم المساعدات الفنية وتوفير أجهزة التابلت بأعداد تساهم فى تحقيق أكبر عدد ممكن من المعاينات والإزالات نظراً لبعد المسافات بين القرى حيث يعد ذلك من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية والتحول الرقمى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية، إلى جانب الحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى سواء كانت زراعية أو بناء أو تابعة للرى. 

هذا وقد شهد الإجتماع تحليل لأعداد المتغيرات المكانية سواء للمنظومة الربع سنوية، والتى تم إنجازها بنسبة 70% فى الرد على المتغيرات من إجمالي 12050 متغير حتى ديسمبر 2020 حيث حققت 6 مدن نسبة 100%. 

فيما تراوحت نسب الإنجاز ما بين 55% إلى 73% لـ4 مدن أخرى، كما تم تحليل أعداد المتغيرات المكانية على المنظومة الإلكترونية، والتي تم إنجازها بنسبة 60% في الرد على المتغيرات من إجمالي 1928 خلال 2022 حيث حققت 3 مدن نسبة 100%، في حين تراوحت نسب الإنجاز في 7 مدن أخرى ما بين 37 % إلى 88%.

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