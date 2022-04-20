دفن جثة طفل سقط بدراجته الهوائية في ترعة بسوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة طفل سقط بدراجته الهوائية في ترعة، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول القاهرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق طفل بإحدى الترع دائرة مركز المراغة وتم إنتشال الجثة وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بغرق شخص بترعة دائرة مركز المراغة وتبين غرق الطفل «عبدالله. أ»، 12 سنة ، تم انتشال الجثة، تم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال والده «الفيل. ع»، 45 سنة موظف، أفاد بأنه أثناء استقلال نجله دراجته الهوائية بذات الناحية اختل مقود الدراجة مما أدى لسقوطه بالترعة المجاورة لمنزله ولعدم إجادته السباحة غرق بها ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.