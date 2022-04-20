الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدا.. الانتهاء من قبول مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

تنتهي وزارة القوى العاملة، غدًا الخميس، من قبول مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية، وفقا للقرار الذي أصدره وزير القوى العاملة محمد سعفان بأن تلتزم المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح، لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها.

ويلتزم الممثل القانوني للمنظمة النقابية  أو من يفوضه أن يقدم المشروع الانتخابي متضمنا بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب، بالإضافة إلي بيان بعدد صناديق الإقتراع  والمقرات الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسي والفروع) وعناوينها، فضلاً عن بيان النظام  الانتخابي وفقاً للائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية إن وجد، وبيان التمثيل النسبي النوعي أو الجغرافي إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع، أو منطقة، أو قطاع ، وكشوف بأسماء الناخبين، وهي عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب.

كما يقدم كشوف بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابي مرقمة ومسلسله، وترشيح (اثنين) من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية  المشرفة على الانتخاب في كل مقر انتخابي، على أن يكونوا من غير المترشحين.

ونص القرار على أن يقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية  معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمه، وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت، ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق و تسلم المودع صورة طبق الأصل  منه.

ويجري الاستعداد لإجراء الانتخابات العمالية دورة 2022- 2026، خلال منتصف العام الجاري، وأوضح مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنَّ الاتحاد العام ونقاباته العامة ولجانه النقابية مستعدون للعملية الانتخابية، طبقًا للائحة والقانون المنظم لها تنسيقا مع الجهة الإدارية المشرفة على الانتخابات والمتمثلة في وزارة القوى العاملة.

وزارة القوى العاملة المشروعات الإنتخابية للمنظمات النقابية العمالية وزير القوى العاملة محمد سعفان العملية الانتخابية الانتخابات العمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

المفوضية الأوروبية: 836 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي في بولندا

CNN: مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ800 مليون دولار

إينيوس اليابانية تعتزم شراء بدائل للخام الروسي من الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس