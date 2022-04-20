الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

CNN: مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ800 مليون دولار

أوكرانيا
أوكرانيا

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء عن مصادر بالإدارة الأمريكية القول إن واشنطن
تعد حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

ووفقا لثلاثة من كبار مسؤولي الإدارة ومصدرين مطلعين، لا تزال تفاصيل الحزمة قيد المناقشة ويمكن أن تتغير.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس إن الولايات المتحدة تخطط لإرسال المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا.

وذكر أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أنه يمكن الموافقة على الحزمة في غضون الـ 36 ساعة المقبلة، على الرغم من أن مسؤولا آخر في الإدارة قال إن التوقيت ليس محددا وقد يكون في غضون الأيام المقبلة.

وتأتي الحزمة الجديدة بعد أسبوع واحد فقط من موافقة إدارة بايدن على حزمة أمنية بقيمة 800 مليون دولار.
وإذا تمت الموافقة على الحزمة الجديدة، سيصل إجمالي ما خصصته الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا لما يقرب من 4ر3 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقال مسؤولو الحكومة الأمريكية إن إدارة بايدن تعمل على إيصال المساعدة الأمنية لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن لأنهم يعتقدون أن الحرب في مرحلة حرجة وأن استمرار المساعدة الأمريكية يمكن أن يحدث فرقا.

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