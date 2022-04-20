الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: الوجود العسكري الروسي على حدود أوكرانيا الشرقية آخذ في الزيادة

القوات الروسية
القوات الروسية

 أشارت إفادة عسكرية بريطانية اليوم الأربعاء إلى أن الوجود العسكري الروسي على الحدود الشرقية
لأوكرانيا آخذ في الزيادة، مضيفة أن القتال في منطقة دونباس يتصاعد مع سعي القوات الروسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية.

وجاء في الإفادة التي نُشرت عبر تويتر "سيظل النشاط الجوي الروسي في شمال أوكرانيا على الأرجح منخفضا منذ انسحابها من شمال كييف. لكن لا يزال هناك خطر توجيه ضربات دقيقة صوب أهداف ذات أولوية في مختلف أنحاء أوكرانيا".

وأضافت "الهجمات الروسية على مدن في أوكرانيا تظهر نيتها محاولة عرقلة حركة التعزيزات والأسلحة الأوكرانية لشرق البلاد".

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