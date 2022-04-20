الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

127 وفاة و27 ألفا و326 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إيطاليا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا، 27 ألفًا و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجلت البلاد 127 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء .
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونًا و758 ألفًا وحالتين، والوفيات إلى 161 ألفًا و893 حالة  .
وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 136 مليونًا و406 آلاف  و743 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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