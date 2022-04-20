الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية السعودي: نثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة بلادهم

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان

ثمن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة بلادهم، وتحقيق تطلعات شعبهم الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، مؤكدًا دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له.
وقال "فرحان"، في تغريدة على حسابه على "تويتر" أوردتها قناة "الإخبارية السعودية:"نبارك لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأديتهم اليمين الدستورية في عدن، ونثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار".
وشدد وزير الخارجية السعودي: على أن “المملكة كانت ولا تزال أكبر داعم للشعب اليمني، وستواصل القيام بذلك، ونؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له”.

 

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