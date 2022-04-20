الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند: 40 وفاة و2067 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

 أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 2067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونًا و47 ألفًا و594 حالة.
وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 40 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 522 ألفا و6 حالات.
وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 12 ألفًا و340 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونًا و513 ألفًا و248 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 1547 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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