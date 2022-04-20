الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب نتيجة اصطدام سيارة نقل بدراجته البخارية فى سوهاج

جثة
جثة

لقى شاب في منتصف عقدة الـ 35 من العمر مصرعه، نتيجة اصطدام سيارة نقل بدراجته البخارية التي كان يستقلها بناحية حي الكوثر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد وجود حادث تصادم ومتوفي دائرة قسم الكوثر

انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "خالد. ك. ع. ع " 24 عامًا سائقًا، ويقيم دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة البخارية قيادة المدعو "وليد. ا. م. ي" 35 عامًا عامل، ويقيم دائرة مركز أخميم.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأفاد والد المتوفي المدعو "أحمد. م. ي. ا " 65 عامًا بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم وأتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

محافظة سوهاج شرطة الطريق الزراعي الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

الرئيس الأوكرانى: الوضع فى ماريوبول ما زال خطيرا للغاية

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

اليوم.. النقض تنظر طعون قيادات الإخوان فى اقتحام قسم شرطة العرب

خروج 2365 مريضا مصابا بكورونا من المستشفيات فى البر الرئيسى الصينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس