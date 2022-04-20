مصرع شاب نتيجة اصطدام سيارة نقل بدراجته البخارية فى سوهاج

لقى شاب في منتصف عقدة الـ 35 من العمر مصرعه، نتيجة اصطدام سيارة نقل بدراجته البخارية التي كان يستقلها بناحية حي الكوثر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد وجود حادث تصادم ومتوفي دائرة قسم الكوثر

انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "خالد. ك. ع. ع " 24 عامًا سائقًا، ويقيم دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالدراجة البخارية قيادة المدعو "وليد. ا. م. ي" 35 عامًا عامل، ويقيم دائرة مركز أخميم.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأفاد والد المتوفي المدعو "أحمد. م. ي. ا " 65 عامًا بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم وأتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.