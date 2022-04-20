420 مليار يوان قيمة مُستردات ضريبة القيمة المضافة بالصين فى النصف الأول من أبريل

420 مليار يوان قيمة مُستردات ضريبة القيمة المضافة بالصين في النصف الأول من أبريل

أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للضرائب الصينية أن المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة في الصين تجاوزت 420.2 مليار يوان (حوالي 65.9 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من شهر أبريل الجاري.

واستفاد من هذه المبالغ المستردة 527 ألف دافع ضرائب في تلك الفترة، بحسب البيانات.

ولتحسين التدفق النقدي للمؤسسات وتعزيز الاستثمار القائم على الاستهلاك وزيادة تحسين نظام استرداد أرصدة ضريبة القيمة المضافة، من المقرر أن تصدر الصين استرداد أرصدة ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع في عام 2022، وفقا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام.

وأشار تقرير عمل الحكومة الصينية إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي المبالغ المستردة والتخفيضات الضريبية إلى 2.5 تريليون يوان، في حين أن المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة ستمثل 1.5 تريليون يوان من المبلغ وستذهب جميعها مباشرة إلى الشركات.