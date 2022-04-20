دراسة: معدلات الاستشفاء من كورونا لدى الأطفال أعلى مرتين بين غير الملقحين

ذكرت دراسة حديثة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن معدلات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد-19 بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما كانت تقريبا الضعف بين الأطفال غير الملقحين خلال فترة هيمنة متغير أوميكرون في الولايات المتحدة.

وقالت الدراسة إن الأطفال السود من غير اللاتينيين يمثلون أكبر مجموعة من الأطفال غير الملقحين، مشيرة إلى أن 30 بالمائة من الأطفال في المستشفيات لا يعانون من حالات طبية كامنة، فيما تم إدخال 19 بالمائة إلى وحدات العناية المركزة. وكان الأطفال المصابون بداء السكري والسمنة أكثر عرضة للمعاناة من مرض كوفيد-19 الشديد.

وأضافت الوكالة الصحية الأمريكية أن "زيادة تغطية التطعيم ضد كوفيد-19 بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، لا سيما بين مجموعات الأقليات العرقية و الإثنية المتأثرة بشكل غير متناسب بكوفيد-19، يمكن أن تمنع الاستشفاء المرتبط بـ كوفيد-19 والنتائج الوخيمة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و إنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة و الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.