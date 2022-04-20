تشاووش أوغلو: نحمى وندعم وحدة الأراضى العراقية من خلال محاربة الإرهاب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن عملية "المخلب​- القفل​​​​​​" التي أطلقتها بلاده شمالي العراق تهدف "لحماية ودعم وحدة" هذا البلد.

وقال تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها خلال مشاركته مأدبة إفطار بولاية أوشاك، إن "بلاده تحمي وتدعم وحدة الأراضي العراقية من خلال محاربة الإرهاب".

وأضاف أن "تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن أنقرة "لا تطمع بأراضي العراق".

ولفت إلى أن بلاده "تحارب جميع أنواع الإرهاب"، مشيرا إلى استمرار العملية العسكرية ضد تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق.