الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تشاووش أوغلو: نحمى وندعم وحدة الأراضى العراقية من خلال محاربة الإرهاب

مولود تشاووش أوغلو
مولود تشاووش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن عملية "المخلب​- القفل​​​​​​" التي أطلقتها بلاده شمالي العراق تهدف "لحماية ودعم وحدة" هذا البلد.

وقال تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها خلال مشاركته مأدبة إفطار بولاية أوشاك، إن "بلاده تحمي وتدعم وحدة الأراضي العراقية من خلال محاربة الإرهاب".

وأضاف أن "تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن أنقرة "لا تطمع بأراضي العراق".

ولفت إلى أن بلاده "تحارب جميع أنواع الإرهاب"، مشيرا إلى استمرار العملية العسكرية ضد تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق.

 

 

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وائل لطفي

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