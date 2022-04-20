سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 20-4-2022

يقدم لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية المصرية خلال التداولات الصباحية اليوم الأربعاء 20-4-2022 .

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصري اليوم الأربعاء 20-4-2022

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 19.82 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في بنك مصر

كما أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل الجنيه المصري إلى 19.82 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما وصلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 20.21 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

طبقًا لآخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد جاء سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 19.83 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع

سعر اليورو في بنك المشرق

كما سجلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 19.80 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه إلى 19.80 جنيه للشراء، و20 جنيهًا للبيع

اليورو الأوروبي عالميًا

وعلى المستوى العالمي، يواجه اليورو منافسة شرسة تجمعه بالدولار الأمريكي حيث لا يزال الاحتياطي الفيدرالي متشدداً للغاية فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة، وبالتالي من المحتمل جداً أن يستمر الدولار الأمريكي بالتغلب على اليورو، والذي لن يشهد معدلات فائدة أعلى في الوقت الحالي .