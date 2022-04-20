عصام زكريا: «سينما الشعب» يشجع أصحاب دور العرض على تخفيض الأسعار

قال الناقد عصام زكريا، إن مشروع “سينما الشعب” ينطلق من خلال دور عرض قصور الثقافة وبعض الدور التابعة لها وهى فكرة متعددة الفوائد، أولها أن السينما تدخل إلى أماكن ليس بها دور عرض سينمائية فى الأقاليم، وذلك بعد أن كانت قصور الثقافة لم تعد تهتم بالسينما لفترات طويلة، ولكن هذا المشروع أعاد فكرة السينما فى المحافظات من خلال عرض أفلام جديدة.

وأضاف"زكريا"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن من مزايا المشروع أيضاً أن أسعار تذاكر دور العرض الخاصة المرتفعة فوق إمكانيات المواطنين من متوسطى الدخل، وأنه من المفترض فى ظل الأزمة التى تعانى منه صناعة السينما وانخفاض الإقبال على دور العرض السينمائى أن يتم تخفيض التذاكر فى السينمات، وأن الوزارة رغم أنها لم تجبر أصحاب دور العرض بتخفيض أسعار تذاكرهم، ولكن بهذا المشروع تقدم لهم نموذجاً، وفى حال الإقبال من قبل الجمهور عليه قد يشجع أصحاب دور العرض بتخفيض أسعار التذاكر وتشجيع الناس على الذهاب إلى دور العرض.

وبسؤاله حول هل يصمد "مشروع سينما الشعب" أمام إنتاج بعض المنصات الرقمية لأعمالها الخاصة والتى تسجل نسبة مشاهدات كبيرة من الجمهور المصري، قال "زكريا"، إن السينما رابط اجتماعى لها طقوس اجتماعية وأسرية بعيداً عن مشاهدة سينما التطبيقات.

وأشار زكريا إلى أنه من المهم أن يتم عرض الفيلم فى ظروف فنية جيدة، سواء من خلال إقامة دعاية جيدة وقاعات سينمائية جيدة، وفى حال رصد أى سلبيات بالمشروع يتم معالجتها بشكل آنى وعاجل.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أعلنت إطلاق مشروع "سينما الشعب.. سينما النهاردة بأسعار زمان"، ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

وتنطلق فعاليات الجولة الأولى من المشروع بالمحافظات الأربع “المنوفية والإسكندرية وقنا والجيزة”.

وقال "زكريا" إن المرحلة الثانية من المشروع تشمل ٤ محافظات أخرى هي قصرا ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، وسينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، وسينما هيبس بالوادي الجديد، وسينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

ويهدف مشروع "سينما الشعب" إلى تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر.

ويبدأ مشروع "سينما الشعب" بخمسة دور عرض في أربعة محافظات هي سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى ومن ثم يعمم على باقى المحافظات.