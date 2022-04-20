والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

صرفت الأجهزة الأمنية في الجيزة والد طفلة البلكونة من قسم شرطة الهرم بعدما تبين عدم وجود جريمة، وأن الأب كان يحاول إنقاذ طفلته من السقوط ولم يلقها من الشرفة كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل واقعة طفلة البلكونة بالجيزة

وغادر الأب والجيران الذين ظهروا في الفيديو ديوان قسم شرطة الهرم عقب انتهاء التحريات وكشف ملابسات الواقعة كاملة، حيث أكدت الطفلة عدم قيام والدها بإلقائها وإنما اختل توازنها عندما حاولت الهرب منه.

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو على المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يمُسكان بفتاة خارج شرفة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (بائع– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) والطفلة بمقطع الفيديو "نجلته – سن 12 سنة"، وبمواجهته أشار إلى توبيخه نجلته لعدم تجهيزها وجبة الإفطار له ولوالدتها، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها لتوبيخها ما دعاه لمعاقبتها بالضرب، وأثناء ذلك قامت بالفرار منه ومحاولة إلقاء نفسها من شرفة العقار، إلا أنه تشبث بها وأنقذها بمعاونة بعض الجيران.