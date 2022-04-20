الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

فتاة البلكونة
فتاة البلكونة

صرفت الأجهزة الأمنية في الجيزة والد طفلة البلكونة من قسم شرطة الهرم بعدما تبين عدم وجود جريمة، وأن الأب كان يحاول إنقاذ طفلته من السقوط ولم يلقها من الشرفة كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل واقعة طفلة البلكونة بالجيزة

وغادر الأب والجيران الذين ظهروا في الفيديو ديوان قسم شرطة الهرم عقب انتهاء التحريات وكشف ملابسات الواقعة كاملة، حيث أكدت الطفلة عدم قيام والدها بإلقائها وإنما اختل توازنها عندما حاولت الهرب منه.

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو على المواقع الإخبارية الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يمُسكان بفتاة خارج شرفة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

والد «فتاة البلكونة»: «كنت بحاول أنقذها»

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

وبالفحص أمكن تحديد والد الفتاة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه (بائع– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) والطفلة بمقطع الفيديو "نجلته – سن 12 سنة"، وبمواجهته أشار إلى توبيخه نجلته لعدم تجهيزها وجبة الإفطار له ولوالدتها، إلا أن الفتاة انتقدت تصرفاته معها لتوبيخها ما دعاه لمعاقبتها بالضرب، وأثناء ذلك قامت بالفرار منه ومحاولة إلقاء نفسها من شرفة العقار، إلا أنه تشبث بها وأنقذها بمعاونة بعض الجيران.

طفلة البلكونة قسم شرطة الاهرام الجيزة فيديو فتاة البلكونة قسم شرطة الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

«السادات» ردًا على تسريبات مرسي: أسقطت مرشحا للإخوان وأخر للسلفيين في 2012 من الجولة الأولى

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

أول رد من محمد أنور السادات على تسريبات مرسي: لم أزور إسرائيل مرة واحدة في حياتي (خاص)

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس